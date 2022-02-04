Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством

Из-за плохого притока воздуха и постоянного нахождения на "высоте", у жильцов высоток могут появиться проблемы со здоровьем, заявил главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

Речь идёт о высотках не менее 100 метров. Как отметил врач, "пошатнуться" физическое состояние, в первую очередь, может из-за большого скопления людей рядом.

"Окна в небоскрёбах, как правило, не открываются, приток воздуха идёт только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций", — рассказал Хомяков в беседе с РИА Недвижимость.

Кроме того, неблагоприятно на здоровье влияет постоянные перепады давления из-за подъёмов и спусках на лифте. Что же касается психического состояния, то тут влияет несколько факторов:

неблагоприятная визуальная среда,

подсознательная боязнь высоты,

низкочастотные инфразвуковые колебания.

"Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце", — резюмировал врач.

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