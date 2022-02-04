EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством

Здоровье

Из-за плохого притока воздуха и постоянного нахождения на "высоте", у жильцов высоток могут появиться проблемы со здоровьем, заявил главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством

Речь идёт о высотках не менее 100 метров. Как отметил врач, "пошатнуться" физическое состояние, в первую очередь, может из-за большого скопления людей рядом.

"Окна в небоскрёбах, как правило, не открываются, приток воздуха идёт только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций", — рассказал Хомяков в беседе с РИА Недвижимость.

Кроме того, неблагоприятно на здоровье влияет постоянные перепады давления из-за подъёмов и спусках на лифте. Что же касается психического состояния, то тут влияет несколько факторов:

  • неблагоприятная визуальная среда,
  • подсознательная боязнь высоты,
  • низкочастотные инфразвуковые колебания.

"Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце", — резюмировал врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Всех запрут в человейниках": Каким будет жилье в будущем?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО: построим свой альянс
Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Болсонару рассказал об отношениях с РФ и посетовал, что его не зовут в США
Последние материалы
Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"
Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО: построим свой альянс
Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, боится ли президент РФ Владимир Путин главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Мир. Новости мира
Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Мир. Новости мира
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников