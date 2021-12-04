В мире появятся экологические небоскрёбы

На недавней 26-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, прошедшей в Глазго, был представлен ряд концепций, направленных на борьбу с проблемами глобального потепления. Один из самых интересных проектов предложило американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Он называется Urban Sequoia ("Городская секвойя").

Саммит по климату

Последствия "парникового эффекта"

Речь идёт о строительстве многоэтажных зданий-небоскрёбов, которые функционировали бы как деревья. На первый взгляд, эта идея может показаться чистой фантастикой, но на второй…

Глобальное потепление — это не просто страшилка. Происходит оно в основном благодаря "парниковому эффекту", вызванному хозяйственной деятельностью человека. Мы производим различные товары, ездим на автомобилях, используем в работе и повседневном быту те или иные техногенные устройства. Всё это сопровождается выбросами в атмосферу различных газообразных веществ и тепловых энергий. Наш организм тоже их выделяет. Прежде всего это углекислый газ. Как известно, растения и деревья способны его поглощать, выделяя, в свою очередь, кислород, которым мы дышим. Но они уже не справляются — слишком велика концентрация выбросов.

Самое страшное, что эффект глобального потепления — это не просто повышение температуры. Он ведёт к серьёзным климатическим сдвигам, в том числе к различным погодным аномалиям — засухам, наводнениям, ураганам и другим стихийным бедствиям. Одни природные процессы влекут за собой другие. Наверное, вы заметили, что климатических аномалий с каждым днём становится всё больше. И они влияют на нашу с вами жизнь отнюдь не лучшим образом.

Экодома нового типа

Сегодня в мире уже имеются так называемые экологические дома. В основном речь идёт о зданиях, построенных из экологичных материалов, часто естественного происхождения. Внутри могут использоваться солнечные батареи, системы водоочистки нового поколения. Например, используемая обитателями постройки вода проходит через фильтры, очищается, и ею можно поливать растения. Причём на крыше такого дома может быть расположен сад или огород.

Да, такие экодома не наносят вреда окружающей среде, но и особой пользы тоже не приносят. А вот "Городская секвойя" — это совсем другое дело. Задача таких объектов — поглощать углекислый газ!

Предполагается, что построены многоэтажки будут из дерева и лёгкого костробетона — биоматериалов, способных эффективно поглощать и накапливать углерод. Но это ещё не всё. Небоскрёбы будут иметь встроенные системы прямого улавливания углеродных выбросов из воздуха.

Авторы проекта утверждают, что подобная конструкция сможет улавливать до 120 тонн углерода на один квадратный километр, что составляет до 1000 тонн углерода в год. Такое количество углекислого газа способны переработать 48 500 деревьев. При этом инженеры подсчитали, что за 60 лет эксплуатации такая высотка сможет поглотить на 400% процентов больше углерода, чем будет выделено в атмосферу при её строительстве.

Чудеса природы и дизайна

"Что, если бы искусственные объекты могли быть решением климатического кризиса, а не частью проблемы? — интересуются разработчики. — Что, если бы здания могли действовать как деревья: улавливать углерод, очищать воздух и восстанавливать окружающую среду?"

По словам специалистов, если бы искусственные "секвойи" появились в каждом городе, то каждый год из атмосферы удалялось бы до 1,6 миллиарда тонн углерода.

"Сила этой идеи в том, что она легко достижима, — считают сотрудники SOM. — Наше предложение объединяет свежие дизайнерские идеи с природными решениями, новыми и текущими технологиями поглощения углерода, интегрируя их способами, которые ранее не применялись".

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