EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

В мире появятся экологические небоскрёбы

Эврика

На недавней 26-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, прошедшей в Глазго, был представлен ряд концепций, направленных на борьбу с проблемами глобального потепления. Один из самых интересных проектов предложило американское архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Он называется Urban Sequoia ("Городская секвойя").

Саммит по климату
Саммит по климату

Последствия "парникового эффекта"

Речь идёт о строительстве многоэтажных зданий-небоскрёбов, которые функционировали бы как деревья. На первый взгляд, эта идея может показаться чистой фантастикой, но на второй…

Глобальное потепление — это не просто страшилка. Происходит оно в основном благодаря "парниковому эффекту", вызванному хозяйственной деятельностью человека. Мы производим различные товары, ездим на автомобилях, используем в работе и повседневном быту те или иные техногенные устройства. Всё это сопровождается выбросами в атмосферу различных газообразных веществ и тепловых энергий. Наш организм тоже их выделяет. Прежде всего это углекислый газ. Как известно, растения и деревья способны его поглощать, выделяя, в свою очередь, кислород, которым мы дышим. Но они уже не справляются — слишком велика концентрация выбросов.

Самое страшное, что эффект глобального потепления — это не просто повышение температуры. Он ведёт к серьёзным климатическим сдвигам, в том числе к различным погодным аномалиям — засухам, наводнениям, ураганам и другим стихийным бедствиям. Одни природные процессы влекут за собой другие. Наверное, вы заметили, что климатических аномалий с каждым днём становится всё больше. И они влияют на нашу с вами жизнь отнюдь не лучшим образом.

Экодома нового типа

 

Сегодня в мире уже имеются так называемые экологические дома. В основном речь идёт о зданиях, построенных из экологичных материалов, часто естественного происхождения. Внутри могут использоваться солнечные батареи, системы водоочистки нового поколения. Например, используемая обитателями постройки вода проходит через фильтры, очищается, и ею можно поливать растения. Причём на крыше такого дома может быть расположен сад или огород.

Да, такие экодома не наносят вреда окружающей среде, но и особой пользы тоже не приносят. А вот "Городская секвойя" — это совсем другое дело. Задача таких объектов — поглощать углекислый газ!

Предполагается, что построены многоэтажки будут из дерева и лёгкого костробетона — биоматериалов, способных эффективно поглощать и накапливать углерод. Но это ещё не всё. Небоскрёбы будут иметь встроенные системы прямого улавливания углеродных выбросов из воздуха.

Авторы проекта утверждают, что подобная конструкция сможет улавливать до 120 тонн углерода на один квадратный километр, что составляет до 1000 тонн углерода в год. Такое количество углекислого газа способны переработать 48 500 деревьев. При этом инженеры подсчитали, что за 60 лет эксплуатации такая высотка сможет поглотить на 400% процентов больше углерода, чем будет выделено в атмосферу при её строительстве.

Чудеса природы и дизайна

 

"Что, если бы искусственные объекты могли быть решением климатического кризиса, а не частью проблемы? — интересуются разработчики. — Что, если бы здания могли действовать как деревья: улавливать углерод, очищать воздух и восстанавливать окружающую среду?"

По словам специалистов, если бы искусственные "секвойи" появились в каждом городе, то каждый год из атмосферы удалялось бы до 1,6 миллиарда тонн углерода.

"Сила этой идеи в том, что она легко достижима, — считают сотрудники SOM. — Наше предложение объединяет свежие дизайнерские идеи с природными решениями, новыми и текущими технологиями поглощения углерода, интегрируя их способами, которые ранее не применялись".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

От Шиеса до Греты Тунберг: экология как политика
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы глобальное потепление
Новости
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Назарбаев объяснил, почему не призал Крым в 2014 году
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Из шахты "Листвяжная" подняли тела ещё двух шахтёров
Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"
Гинцбург: надо быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком
Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ЛНР и ДНР
Медведев: в России построят более тысячи школ до конца 2024 года
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Последние материалы
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
В мире появятся экологические небоскрёбы
Назарбаев объяснил, почему не призал Крым в 2014 году
Менингит перестал быть смертельным заболеванием
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Из шахты "Листвяжная" подняли тела ещё двух шахтёров
Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
Гинцбург: надо быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком
Популярное
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина

Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.

Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Здоровье
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Ирина Шлионская В мире появятся экологические небоскрёбы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Зачем по приказу Николая II граф Толстой "варил" алмазы Дмитрий Соколов Любовь Степушова С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада
Бывший СССР
Казахстанский эксперт прогнозирует конфликты из-за переименования русских городов
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Политика. Новости и аналитика
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников