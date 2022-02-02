Российские регионы могут временно приостанавливать оказание плановой медпомощи по некоторым профилям в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусносной инфекции, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Ключевое слово здесь именно "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, необходимо сразу же возобновить плановую помощь", — цитирует ТАСС заявление премьер-министра на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин подчеркнул недопустимость приостановки оказания медпомощи людям, страдающим заболеваниями, которые требуют постоянного лечения.

"Не должна прекращаться помощь людям, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология", — заявил премьер-министр.

Он поручил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко лично следить за выполнением этого требования, а также держать на контроле оказание медицинской помощи детям.

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