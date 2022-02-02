Эффективность российского здравоохранения упала ниже плинтуса

Эффективность российского здравоохранения в борьбе с COVID-19 оказалась крайне низкой. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Анализ ситуации в отечественной медицине показал, что избыточная смертность в РФ на первом этапе пандемии была вдвое выше, чем

в Австрии,

Нидерландах,

Франции

и Швеции.

Люди умирали в количествах, которые невозможно объяснить чем-либо, кроме тотальной неготовности системы работать на повышенных оборотах.

Про другие страны вообще имеет смысл молчать — показатель России

в три раза выше, чем в Германии,

в пять раз больше, чем в Израиле,

в десять раз — чем в Дании и Финляндии.

Основной причиной такого положения вещей стала "непродуманная" оптимизация здравоохранения РФ.

До пандемии все минусы таких изменений не были очевидными. Но в первую очередь COVID-19 ударил по больницам, среди которых обнаружилась прежде всего нехватка инфекционных клиник, а теперь новый удар будет нанесён "омикроном" по поликлиникам.

В своём отчёте, посвящённом проблемам развития российского здравоохранения, авторы сообщили, что в России резко снизилась доступность медицинской помощи для населения наряду с коммерциализацией здравоохранения.

Это результат резкого сокращения сети медицинских, в первую очередь стационарных (больничных), организаций.

Уменьшение количества медицинских стационаров в больничной сети проводилось за счёт закрытия больниц в селах и маленьких городах. Причём делалось это всё без всякого намёка на реструктуризацию медицинской помощи населению.

Поэтому в целом количество амбулаторно-поликлинических организаций и организаций первичной медико-санитарной помощи упало до критической отметки.

Дальше — хуже. Дальнейший переход к модели обязательного медицинского страхования без адекватной оценки экономической эффективности (сумма расходов в расчёте на одного пациента) усугубил разрыв в обеспеченности медицинской помощью жителей крупных городов и провинции.

Таким образом "обвальная" оптимизация принесла России только вред.

По данным исследования,

число больничных организаций за период 1990–2018 годов сократилось более чем в два раза ,

, больничных коек — почти в два раза ,

, станций скорой помощи, а также фельдшерско-акушерских пунктов — на четверть,

амбулаторно-поликлинических организаций — на 6%.

На Западе при тех же тенденциях наблюдается

высокая оснащённость диагностической и лечебной аппаратурой,

широко применяются современные медицинские технологии,

высока квалификация медицинских работников.

Медицина в России катастрофически недофинансирована, и кадровый состав с годами становится только хуже. Да вы и сами видите это в поликлиниках и больницах, если живёте не в столицах или "миллионниках".

Свою роль также сыграли и принятые в 2012 году "путинские" майские указы, предполагающие существенное повышение зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Больничный сектор сокращали из экономии, так как для реализации майских указов требовалось адекватное увеличение финансирования медицинских организаций, "что не было сделано", уточнили авторы исследования.

Собственно, вывод о том, что российское здравоохранение оказалось неэффективным в борьбе с COVID-19, напрашивается по факту прироста смертности в 2020 году. Но авторы исследования пока называют этот вывод гипотезой…

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