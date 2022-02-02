Эффективность российского здравоохранения в борьбе с COVID-19 оказалась крайне низкой. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Анализ ситуации в отечественной медицине показал, что избыточная смертность в РФ на первом этапе пандемии была вдвое выше, чем
Люди умирали в количествах, которые невозможно объяснить чем-либо, кроме тотальной неготовности системы работать на повышенных оборотах.
Про другие страны вообще имеет смысл молчать — показатель России
Основной причиной такого положения вещей стала "непродуманная" оптимизация здравоохранения РФ.
До пандемии все минусы таких изменений не были очевидными. Но в первую очередь COVID-19 ударил по больницам, среди которых обнаружилась прежде всего нехватка инфекционных клиник, а теперь новый удар будет нанесён "омикроном" по поликлиникам.
В своём отчёте, посвящённом проблемам развития российского здравоохранения, авторы сообщили, что в России резко снизилась доступность медицинской помощи для населения наряду с коммерциализацией здравоохранения.
Это результат резкого сокращения сети медицинских, в первую очередь стационарных (больничных), организаций.
Уменьшение количества медицинских стационаров в больничной сети проводилось за счёт закрытия больниц в селах и маленьких городах. Причём делалось это всё без всякого намёка на реструктуризацию медицинской помощи населению.
Поэтому в целом количество амбулаторно-поликлинических организаций и организаций первичной медико-санитарной помощи упало до критической отметки.
Дальше — хуже. Дальнейший переход к модели обязательного медицинского страхования без адекватной оценки экономической эффективности (сумма расходов в расчёте на одного пациента) усугубил разрыв в обеспеченности медицинской помощью жителей крупных городов и провинции.
Таким образом "обвальная" оптимизация принесла России только вред.
По данным исследования,
На Западе при тех же тенденциях наблюдается
Медицина в России катастрофически недофинансирована, и кадровый состав с годами становится только хуже. Да вы и сами видите это в поликлиниках и больницах, если живёте не в столицах или "миллионниках".
Свою роль также сыграли и принятые в 2012 году "путинские" майские указы, предполагающие существенное повышение зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала.
Больничный сектор сокращали из экономии, так как для реализации майских указов требовалось адекватное увеличение финансирования медицинских организаций, "что не было сделано", уточнили авторы исследования.
Собственно, вывод о том, что российское здравоохранение оказалось неэффективным в борьбе с COVID-19, напрашивается по факту прироста смертности в 2020 году. Но авторы исследования пока называют этот вывод гипотезой…
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