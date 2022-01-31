Терапевт рассказала о правилах домашней аптечки

Специалист-терапевт медицинского центра НАКФФ Татьяна Налегач рассказала в интервью ФАН, как должна выглядеть домашняя аптечка.

По её словам, одно из её главных условий — правильное хранение лекарств. Для этой цели лучше всего использовать пластиковый или картонный контейнер с крышкой, который нужно держать в сухом, тёмном месте. Хранить медикаменты недопустимо в местах с повышенной влажностью и нестабильной температурой, таких как ванная комната или балкон.

Также терапевт объяснила, что обязательно должно храниться дома в аптечке.

"В самой аптечке должны содержаться вспомогательные медицинские изделия, перевязочный материал и, конечно же, лекарственные препараты. К первой группе относятся: термометр, тонометр, для пациентов с сахарным диабетом — глюкометр с тест-полосками, груша-спринцовка, ножницы, пинцет. Из перевязочного материала, который может понадобиться дома, — это бинт двух размеров, стерильные повязки, вата, эластичный бинт и несколько видов пластыря. Как средство от ожогов в аптечке рекомендуется хранить пантенол. В обработке ран не обойтись без перекиси водорода, зеленки и йода", — сказала врач.

Специалист предостерегла от многолетнего хранения йода, зелёнки и перекиси водорода, объяснив, что йод и зелёнка со временем становятся слишком концентрированными из-за испарения спирта, а перекись водорода во вскрытом пузырьке постепенно станет бесполезной, так как содержимое превращается в простую воду вследствие испарения кислорода.

Налегач рассказала, что дома желательно иметь разные типы препаратов:

спазмолитики (дротаверин, папаверин);

анальгетики (парацетамол, анальгин, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, диклофенак, кеторолак);

лекарства от простуды (капли для носа, средства от боли в горле, противокашлевые медикаменты, витамин С);

препараты от пищевых отравлений и диареи (активированный уголь);

успокоительные средства (валериана, корвалол, валидол);

препараты от хронических заболеваний при их наличии.

Прочие лекарства, сказала медик, лучше покупать по рекомендации врача, не делая запасов, которые быстро приходят в негодность. А раз в полгода нужно перебирать аптечку и избавляться от просроченных лекарств.

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