Химиотерапевт Базылев: усталость и апатия по утрам могут указывать на рак

Усталость и апатия в первые часы после пробуждения могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом заявил химиотерапевт Андрей Базылев.

Он отметил в интервью Пятому каналу, что такие симптомы нередко говорят не только об образовании опухоли, но и о других серьёзных проблемах, например, о падении гемоглобина или интоксикации.

Однако при усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке по утрам, возникающим без физической активности, следует обратиться к врачу и провериться на наличие раковых заболеваний, считает эксперт.

"Это может быть необязательный симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена. Необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро устранить её", — пояснил Базылев.

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