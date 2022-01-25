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Автор Юлия Миленина

Химиотерапевт Базылев: усталость и апатия по утрам могут указывать на рак

Здоровье

Усталость и апатия в первые часы после пробуждения могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом заявил химиотерапевт Андрей Базылев.

Химиотерапевт Базылев: усталость и апатия по утрам могут указывать на рак

Он отметил в интервью Пятому каналу, что такие симптомы нередко говорят не только об образовании опухоли, но и о других серьёзных проблемах, например, о падении гемоглобина или интоксикации.

Однако при усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке по утрам, возникающим без физической активности, следует обратиться к врачу и провериться на наличие раковых заболеваний, считает эксперт.

"Это может быть необязательный симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена. Необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро устранить её", — пояснил Базылев.

Ранее врачи из Британии назвали неожиданный симптом рака лёгких. По их словам, пальцы при этом заболевании становятся более изогнутыми, а их концы увеличиваются, передаёт издание Express.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Почему возникает рак? Отвечает врач-химиотерапевт
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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