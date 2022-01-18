Гендиректор Pfizer: COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться по миру ещё в течение нескольких лет. Об этом заявил гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

Однако он отметил, что человечество всё же сможет вернуться к прежней жизни, используя имеющиеся ресурсы.

"Я не хочу быть пессимистом, но считаю, что придётся несколько лет жить с коронавирусом, его очень трудно искоренить", — сказал Бурла в интервью la Repubblica.

Глава Pfizer подчеркнул: один и тот же пациент может несколько раз заражаться COVID-19. Бурла также усомнился в том, что омикрон-штамм может приблизить окончание пандемии коронавируса.

Заболеваемость, предположил специалист, скорее всего, пойдёт на спад весной 2022 года благодаря вакцинам, тестам и новым препаратам, которые можно применять дома.

Ранее в издании Reuters появился материал, в котором сообщается, что Европе угрожает твиндемия из-за возвращения вируса гриппа.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.