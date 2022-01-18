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Автор Юлия Миленина

Гендиректор Pfizer: COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет

Здоровье

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться по миру ещё в течение нескольких лет. Об этом заявил гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

Гендиректор Pfizer: COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет

Однако он отметил, что человечество всё же сможет вернуться к прежней жизни, используя имеющиеся ресурсы.

"Я не хочу быть пессимистом, но считаю, что придётся несколько лет жить с коронавирусом, его очень трудно искоренить", — сказал Бурла в интервью la Repubblica.

Глава Pfizer подчеркнул: один и тот же пациент может несколько раз заражаться COVID-19. Бурла также усомнился в том, что омикрон-штамм может приблизить окончание пандемии коронавируса.

Заболеваемость, предположил специалист, скорее всего, пойдёт на спад весной 2022 года благодаря вакцинам, тестам и новым препаратам, которые можно применять дома.

Ранее в издании Reuters появился материал, в котором сообщается, что Европе угрожает твиндемия из-за возвращения вируса гриппа.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Коронавирус: Вот почему самое сложное еще впереди
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус альберт бурла
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