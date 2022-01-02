Завершение пандемии коронавирусной инфекцией возможно в случае соблюдения людьми противоэпидемических мер и активной вакцинации, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Есть возможность закончить пандемию , если будет содействие в этом, люди будут соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться. Если нет, она ещё и продлится на следующий год", — цитирует вирусолога URA.RU.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков спрогнозировал уменьшение влияния пандемии COVID-19 на повседневную жизнь.

"Думаю, что всё будет стихать в связи с появлением "Омикрона", который очень быстро распространяется и не вызывает серьёзных проявлений", — заявил вирусолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о возможном начале в январе в РФ новой волны заболеваемости коронавирусом, вызванной омикрон-штаммом.

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