Попова заявила о выявлении 103 заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 в РФ

Число заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 в РФ превысило 100 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге -103 выявления "омикрона"", — цитирует главного санитарного врача страны "Интерфакс".

По словам Поповой, все заразившиеся новым вариантом коронавируса либо прибыли из-за рубежа, либо близко контактировали с приехавшими.

Глава Роспотребнадзора отметила, что все выявленные очаги заболевания в настоящее время локализованы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал возможность начала в РФ новой волны заболеваемости коронавирусом, которая будет вызвана омикрон-штаммом, в январе 2022 года.

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости "омикроном" у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас", — заявил специалист.

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