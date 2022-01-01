Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн объяснил, как бороться с алкогольным отравлением.
По его словам, не нужно пытаться улучшить своё состояние с помощью очередной дозы спиртного. Вместо этого специалист порекомендовал выпить стакан кефира, несладкий чай, капустный рассол или лёгкий белковый бульон, передаёт РИА Новости.
"Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты", — сказал врач.
Брюн добавил, что при алкогольном отравлении в новогоднюю ночь не следует что-либо делать до середины следующего дня. Он подчеркнул: хороший сон и полноценный отдых позволят улучшить состояние человека.
При этом специалист посоветовал не заниматься спортом и не ходить в баню с утра после праздничного застолья.
К симптомам алкогольного отравления врачи относят:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости менять текущую тактику борьбы с пандемией.