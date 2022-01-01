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Автор Юлия Миленина

Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении

Здоровье

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн объяснил, как бороться с алкогольным отравлением.

Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении

По его словам, не нужно пытаться улучшить своё состояние с помощью очередной дозы спиртного. Вместо этого специалист порекомендовал выпить стакан кефира, несладкий чай, капустный рассол или лёгкий белковый бульон, передаёт РИА Новости.

"Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты", — сказал врач.

Брюн добавил, что при алкогольном отравлении в новогоднюю ночь не следует что-либо делать до середины следующего дня. Он подчеркнул: хороший сон и полноценный отдых позволят улучшить состояние человека.

При этом специалист посоветовал не заниматься спортом и не ходить в баню с утра после праздничного застолья.

К симптомам алкогольного отравления врачи относят:

  • Рвоту и судороги;
  • Спутанное сознание;
  • Замедленное дыхание;
  • Низкую температуру тела;
  • Бледность кожи.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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