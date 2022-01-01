Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн объяснил, как бороться с алкогольным отравлением.

По его словам, не нужно пытаться улучшить своё состояние с помощью очередной дозы спиртного. Вместо этого специалист порекомендовал выпить стакан кефира, несладкий чай, капустный рассол или лёгкий белковый бульон, передаёт РИА Новости.

"Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты", — сказал врач.

Брюн добавил, что при алкогольном отравлении в новогоднюю ночь не следует что-либо делать до середины следующего дня. Он подчеркнул: хороший сон и полноценный отдых позволят улучшить состояние человека.

При этом специалист посоветовал не заниматься спортом и не ходить в баню с утра после праздничного застолья.

К симптомам алкогольного отравления врачи относят:

Рвоту и судороги;

Спутанное сознание;

Замедленное дыхание;

Низкую температуру тела;

Бледность кожи.

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