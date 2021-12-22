Нарколог рассказал, как правильно пить в новогодние праздники

Психотерапевт Сергей Нурисламов в разговоре с Pravda.Ru объяснил, как правильно употреблять алкоголь во время Нового года.

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"На Новый год традиционно пьют шампанское. Его употребление в больших количествах не одобряют врачи-неврологи, ортопеды… Проблемой считается, что если много принимать шампанское с его специфическими пузырьками, то мы нарушаем работу и питание хрящевой ткани. Переизбыток всего — плохая тенденция", — рассказал врач.

Он порекомендовал "не зацикливаться" на удовольствии, которое человек получает от алкогольных напитков. По словам нарколога, "за первым удовольствием идёт второе удовольствие, потом — третье, четвёртое".

"Только вы зациклились на удовольствии от алкоголя, вы пропустили всё остальное — вы пропустили "Голубой огонёк", вы пропустили поздравление детей, которое обычно раньше, до Нового года, вы пропустили момент, когда вам нужно переодеться, если вы мужчина, в костюм Деда Мороза, а девушке переодеться в костюм Снегурочки", — заключил Нурисламов.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить продавать спиртные напитки в ночь на Новый год и на Рождество. По мнению политика, граждане могут покупать в это время шампанское.

"В любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00-23:00 в канун встречи Нового года и Рождества", — заявил Петров, слова которого приводит RT.