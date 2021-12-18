Малышева предупредила об опасности чрезмерного употребления Омега-3

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что даже такой полезная добавка, как Омега-3, в больших количествах может нанести вред здоровью. Выпуск передачи "Жить здорово", в котором врач и её соведущие говорят об этом, представлен на YouTube.

Малышева утверждает, что если употреблять полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в количестве более 1 грамма в сутки, это может навредить сердцу, потому что способствует развитию мерцательной аритмии, когда нормальная работа сердечной мышцы нарушается.

Такого же мнения придерживается врач-кардиолог Герман Гандельман, который утверждает, что из-за большого количества Омега-3 риск аритмии возрастает почти вдвое — на 45%.

При этом ведущие отметили, что в естественном виде, то есть в составе продуктов, Омега-3 можно употреблять без ограничений. Малышева напомнила, что большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 содержится в рыбе, которая водится в холодных водах — скумбрии, диком камчатском лососе, сельди, и в морепродуктах.

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