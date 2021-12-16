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Роскачество: у 15 из 21 торговых марок красной икры выявили кишечную палочку

Здоровье

Роскачество предупредило, что красная икра в России сильно испортилась. В ходе проверок в 2021 году у 81% торговых марок выявлены нарушения, а в деликатесе найдена кишечная палочка и опасный консервант.

Роскачество: у 15 из 21 торговых марок красной икры выявили кишечную палочку

"Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%", — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

Кишечную палочку обнаружили в 15 из 21 торговых марок, микробы нашли в шести, а в двух — консервант уротропин, который запретили использовать, ведь при попадании в организм он превращается в формальдегид.

С 2022 года красную икру будут подвергать проверкам ежемесячно, особое внимание будут уделять маркам, у которых выявили нарушения.

Ранее Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, рассказал, когда можно ожидать снижения цены на красную икру.

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Когда подешевеет красная рыба и икра
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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