В центре Гамалеи призвали прекратить разговоры о "лёгкости" омикрон-штамма

Заместитель руководителя научного центра им. Гамалеи Денис Логунов призвал врачей не распространять информацию о том, что "омикрон" является лёгким штаммом коронавирусной инфекции.

По его словам, ещё нет полноценных исследований, связанных с новой разновидностью. Поэтому, подчеркнул специалист, нельзя на все 100% быть уверенными в том, что в дальнейшем омикрон-штамм не будет представлять серьёзную угрозу.

"Безответственно заявлять, что это лёгкий штамм", — приводит комментарий Логунова РИА Новости.

Он также добавил, что пока не ясно, как переносят "омикрон" пожилые люди, а также пациенты с ослабленным иммунитетом.

В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении новой разновидности COVID-19 с 32 мутациями в Южно-Африканской республике. Впоследствии она получила название "омикрон".

По предварительным данным, новый штамм может распространяться быстрее, чем "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.