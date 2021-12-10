Диетолог рассказала, что будет с мозгом, если выпивать кружку пива ежедневно

Ежедневное употребление пива даже в малых дозах, может привести к серьёзным проблемам с головным мозгом, заявила диетолог-нутрициолог Ирина Караева. По её словам, пенный напиток провоцирует кислородное голодание клеток и они начинают массово гибнуть.

Кроме этого, ежедневная кружка пенного может вызвать проблемы и остальных органов:

расстройство желудка,

головную боль,

проблемы с сердцем.

"Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка. В целом он оказывает пагубное влияние на весь организм, начинает страдать сердечно-сосудистая система", — пояснила диетолог РИА Новости.

Что касается сердца, то, по словам диетолога, оно покрывается наростами жирами. "Заплывший" орган может вызывать аритмию и гипертонию.

Диетолог призвала не руководствоваться поговоркой по "кружку пива в день" и свести употребление пенного напитка к минимуму.

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