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Инфекционист Тимаков объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе

Здоровье

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чем можно заменить медицинскую маску на новогоднем корпоративе, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

Инфекционист Тимаков объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе

По его словам, защиту способны обеспечить увлажняющие или интраназальные капли, которые формируют на слизистой носа биоплёнку, борющуюся с вирусами, передаёт РИА Новости.

Врач также подчеркнул, что многие россияне, несмотря на пандемию, придут на праздничные мероприятия без масок. В таком случае, как отметил специалист, необходимо хотя бы не допустить эффекта "сухого носа".

"Каплями нужно воспользоваться перед корпоративом. Затем, вернувшись домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", — сказал Тимаков.

Кроме того, доктор посоветовал не забывать о чистоте рук во время новогодних мероприятий и регулярно пользоваться антисептиками. Специалист убеждён: это поможет снизить количество вирусов, попадающих в организм.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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