Инфекционист Тимаков объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чем можно заменить медицинскую маску на новогоднем корпоративе, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

По его словам, защиту способны обеспечить увлажняющие или интраназальные капли, которые формируют на слизистой носа биоплёнку, борющуюся с вирусами, передаёт РИА Новости.

Врач также подчеркнул, что многие россияне, несмотря на пандемию, придут на праздничные мероприятия без масок. В таком случае, как отметил специалист, необходимо хотя бы не допустить эффекта "сухого носа".

"Каплями нужно воспользоваться перед корпоративом. Затем, вернувшись домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", — сказал Тимаков.

Кроме того, доктор посоветовал не забывать о чистоте рук во время новогодних мероприятий и регулярно пользоваться антисептиками. Специалист убеждён: это поможет снизить количество вирусов, попадающих в организм.

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