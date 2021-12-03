COVID-19 выявили у двух прилетевших из ЮАР в РФ пассажиров

Результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию двух пассажиров, которые прилетели в РФ из ЮАР, оказались положительными. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По информации Роспотребнадзора, после прилёта заразившиеся были на карантине. В настоящее время их госпитализировали.

Биологический материал обоих пассажиров сейчас исследуют две научно-исследовательские лаборатории.

"Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что прибывшие из ЮАР пассажиры, среди которых обнаружили заразившихся COVID-19, изолированы на две недели дней.

Ранее в ЮАР выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". В ВОЗ назвали высокой вероятность распространения этого штамма по всему миру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.