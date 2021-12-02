Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова прокомментировала открытие в Китае антитела от коронавируса.
Специалист скептически отреагировала на эту информацию. По её словам, антитело, противостоящее разным штаммам COVID-19, не сможет кардинально изменить напряжённую ситуацию в мире.
Кроме того, китайские учёные ещё не проверили его на новом варианте коронавируса "омикрон", передаёт РИА Новости.
"Антитело было найдено до появления "омикрона", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя", — сказала Баранова
Как отметила профессор, массово использовать антитела для лечения заражённых пациентов никто не будет из-за высокой стоимости их выделения.
"Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела", — заключила она.
Напомним, ранее в китайской лаборатории открыли антитело 35В5. По предварительным данным, оно может эффективно нейтрализовать любой штамм коронавирусной инфекции в организме.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".