Баранова скептически отрегировала на открытие антитела от COVID-19 в Китае

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова прокомментировала открытие в Китае антитела от коронавируса.

Специалист скептически отреагировала на эту информацию. По её словам, антитело, противостоящее разным штаммам COVID-19, не сможет кардинально изменить напряжённую ситуацию в мире.

Кроме того, китайские учёные ещё не проверили его на новом варианте коронавируса "омикрон", передаёт РИА Новости.

"Антитело было найдено до появления "омикрона", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя", — сказала Баранова

Как отметила профессор, массово использовать антитела для лечения заражённых пациентов никто не будет из-за высокой стоимости их выделения.

"Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела", — заключила она.

Напомним, ранее в китайской лаборатории открыли антитело 35В5. По предварительным данным, оно может эффективно нейтрализовать любой штамм коронавирусной инфекции в организме.

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