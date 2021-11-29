Вакцину от нового омикрон-штамма COVID-19 планируют создать в Китае

Специалисты китайской фармацевтической компании Sinovac приступили к тщательному изучению нового омикрон-штамма коронавируса. Они также заявили о готовности создать вакцину против этой разновидности в случае необходимости.

Как сообщает издание "Пэнпай", сотрудники Sinovac сегодня уделяют большое внимание "омикрону". Они собирают всю известную информацию о данном штамме и его образцы. Через некоторое время эксперты смогут определить, нужно ли разрабатывать вакцину против этого варианта COVID-19.

"Компания имеет отработанную технологию производства вакцин, большие производственные мощности. В случае необходимости она сможет быстро запустить массовое производство медпрепарата", — сказано в публикации.

Ранее специалисты Sinovac работали над созданием вакцины, борющейся со штаммами "гамма" и "дельта".

Несколько дней назад ВОЗ проинформировала об обнаружении омикрон-штамма в ЮАР. Опасная разновидность коронавируса уже распространилась по некоторым странам Европы, Африки и другим государствам.

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