Нейросеть назвала дату пика четвёртой волны COVID-19 в России

Компания Promobot, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта для роботов, с помощью нейросети спрогнозировала дату пика четвёртой волны коронавируса в России.

Исследование проводилось на основе информации о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в РФ и других государствах, а также на базе статистических данных о темпах прививочной кампании против коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

"По данным специалистов, пик в России придётся на 22 декабря. После этой даты число новых заражённых вновь пойдёт на спад", — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, эксперты Promobot уточнили, что нейросеть выстроила свой прогноз с вероятностью 93%.

Как отмечают разработчики, её предсказание может впоследствии корректироваться с ослаблением или ужесточением ограничительных мер по COVID-19 в российских регионах. Они также пояснили, что пик новой волны пандемии может наступить на несколько дней раньше.

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