Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во Франции. Официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь объявил о начале пятой волны пандемии.
В эфире радио Europe 1 он отметил, что новая волна коронавирусной инфекции стремительно развивается. За прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 80%. В стране выявляют порядка 17 тысяч заражённых пациентов ежедневно.
Атталь также подчеркнул, что во Франции активно идёт кампания по ревакцинации населения. По его словам, это поможет быстрее справиться с пятой волной. Тем не менее, в правительстве страны не исключают введения новых ограничительных мер.
За минувшие сутки во Франции зафиксировали 22,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 7,4 миллиона человек.
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