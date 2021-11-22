Пятую волну COVID-19 объявили во Франции из-за резкого роста заболеваемости

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во Франции. Официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь объявил о начале пятой волны пандемии.

В эфире радио Europe 1 он отметил, что новая волна коронавирусной инфекции стремительно развивается. За прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 80%. В стране выявляют порядка 17 тысяч заражённых пациентов ежедневно.

Атталь также подчеркнул, что во Франции активно идёт кампания по ревакцинации населения. По его словам, это поможет быстрее справиться с пятой волной. Тем не менее, в правительстве страны не исключают введения новых ограничительных мер.

Сейчас ситуацию удаётся держать под контролем благодаря системе санитарных пропусков, которые выдаются вакцинированным гражданам.

За минувшие сутки во Франции зафиксировали 22,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 7,4 миллиона человек.

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