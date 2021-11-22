Биолог Баранова: вакцинацию от COVID-19 среди детей нужно сделать добровольной

Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что прививочная кампания против коронавируса среди детей должна проводиться на добровольной основе.

По словам специалиста, в этом случае она не будет вызывать раздражение в обществе. Согласно результатам свежих опросов, сейчас в стране 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей.

Как отмечает Баранова, их примеру могут последовать ещё 10% взрослых. Это отличный показатель, передаёт ТАСС.

"Нужно спокойно дать им сделать это. Тогда у многих из тех, кто сомневается или не хочет, появится в кругу человек, который уже своего ребёнка привил, теперь спит спокойно. Этот факт всех расслабит", — считает доктор биологических наук.

Специалист также добавила, что в США уже идёт вакцинация среди школьников. При этом взрослые американцы, которые сделали прививки под давлением ограничительных мер, отказываются вакцинировать своих детей.

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