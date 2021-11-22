Врач Тимаков: выраженное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в декабре

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России улучшится к середине декабря, если граждане продолжат соблюдать санитарные нормы. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, в следующем месяце ожидается выраженный спад заболеваемости COVID-19, передаёт ТАСС.

"Где-то около месяца сейчас будет стабилизация процесса, потом снижение заболеваемости при условии, если всё-таки будет контроль за источниками инфекции в плане соблюдения масочного режима", — сказал специалист.

Он добавил, что россияне смогут встретить 2022-й год без новых ограничений, если будут выполнять требования региональных оперштабов.

Тем не менее, отмечает Тимаков, многие запреты по коронавирусу продолжат действовать зимой, однако, по его мнению, они не помешают жителям провести праздники и каникулы с близкими людьми. Врач надеется, что локдаунов в стране больше не будет.

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