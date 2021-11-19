Ещё 11 беженцев обратились за помощью к белорусским медикам

В Министерстве здравоохранения Белоруссии проинформировали, что за прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на границе с Польшей обратились 11 беженцев.

Практически все мигранты получают необходимые консультации и лечение на месте, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, накануне, 18 ноября, пограничный отряд обнаружил в лесу возле деревни Стоки беременную женщину из группы мигрантов. Её оперативно доставили в Свислочскую ЦРБ. Выяснилось, что пациентка находится на 25-й неделе беременности.

"Специалисты провели обследование, проконсультировали", — уточнили в Минздраве.

В гродненских медучреждениях сейчас находятся на лечении четыре мигранта.

Ранее стало известно, что среди беженцев был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Ближневосточного мигранта госпитализировали. В ближайшее время на белорусско-польской границе планируется организовать прививочный кабинет. Вакцинация будет осуществляться с помощью китайского препарата.

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