Первый случай COVID-19 зафиксировали среди мигрантов на границе

Зампредседателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк сообщил, что белорусские медики обнаружили первый случай заражения коронавирусом среди беженцев.

По его словам, диагноз COVID-19 подтвердился у ближневосточного мигранта в логистическом центре рядом с границей Белоруссии и Польши, передаёт РИА Новости.

"Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", — сказал Пранюк.

Кроме того, как отмечает зампредседателя облисполкома, в ближайшее время для беженцев в транспортно-логистическом центре Гродненской области организуют пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Известно, что в прививочный кабинет завезут китайскую вакцину.

По предварительным подсчётам, к этому часу в логистическом центре находятся около 400 человек, которые прибыли из стихийного лагеря на пункте пропуска.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки девять мигрантов обратились за медпомощью. Двух человек доставили в больницы Белоруссии.

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