Появления новых российских вакцин от коронавируса в ближайшее время ожидать не стоит, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
По его словам, сейчас в стране разрабатывают около десяти новых вакцин от COVID-19, но пока неясно, насколько экономически эффективным был бы их выпуск.
"Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", — цитирует представителя министерства ТАСС.
Собеседник агентства напомнил, что о выдаче Минздравом РФ разрешений на клинические исследования трёх вакцин: разработанного "Институтом стволовых клеток человека" "Бетувакса", BCD-250 от Biocad, а также препарата, созданного в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.
По словам Осьмакова, испытания планируется завершить в 2022–2026 годах.
Замглавы Минпромторга добавил, что в стране предполагается выпустить также "Спутник V" в виде спрея, который предполагается использовать в первую очередь для бустирования.
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