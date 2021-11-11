Минпромторг: россиянам не стоит ждать новых вакцин от COVID-19

Появления новых российских вакцин от коронавируса в ближайшее время ожидать не стоит, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

По его словам, сейчас в стране разрабатывают около десяти новых вакцин от COVID-19, но пока неясно, насколько экономически эффективным был бы их выпуск.

"Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", — цитирует представителя министерства ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что о выдаче Минздравом РФ разрешений на клинические исследования трёх вакцин: разработанного "Институтом стволовых клеток человека" "Бетувакса", BCD-250 от Biocad, а также препарата, созданного в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

По словам Осьмакова, испытания планируется завершить в 2022–2026 годах.

Замглавы Минпромторга добавил, что в стране предполагается выпустить также "Спутник V" в виде спрея, который предполагается использовать в первую очередь для бустирования.

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