Врач оценил сообщения об эффективности чёрного перца против COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал Pravda.Ru информацию учёных Института цитологии РАН о том, что содержащееся в чёрном перце вещество пиперин способно блокировать распространение коронавируса.

"Первые сообщения у нас были по поводу эффективности чёрного тмина, сейчас вот выяснили насчёт этого пиперина. Меня немножко сомнения берут, потому что чёрный перец — очень широко используемая приправа во многих странах, и вот если взять тропический пояс, где перец — традиционная еда, от которой всё горит во рту, что-то как-то там не видно, чтобы особые результаты у них были в борьбе с коронавирусной инфекцией", — сказал Болибок.

По его словам, ни одно народное средство не защитит от коронавируса так, как вакцина.

"Я всегда рекомендую пройти вакцинацию, потому что всё остальное абсолютная профанация, все эти народные средства. То есть люди будут думать, что они чем-то защищены, а на самом деле они ничем не защищены и в итоге попадают в больницу в тяжёлом состоянии", — отметил врач.

Ранее учёные из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что пиперин, содержащийся в чёрном перце, способен блокировать COVID-19.

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