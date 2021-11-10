Институт цитологии РАН: соединения из чёрного перца блокируют COVID-19

Отечественные учёные сделали открытие, которое поможет в дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией. Они выяснили, что пиперин, содержащийся в чёрном перце, способен блокировать COVID-19.

По их словам, вещество нарушает оболочку вируса и не даёт ему проникнуть в клетки человеческого организма.

Исследователи убеждены: чёрный перец действительно замедляет или даже предотвращает заражение COVID-19, передаёт "Российская газета".

"Резистентности к пиперину коронавирус не сможет добиться, так как его мутации происходят внутри клетки, не затрагивая липидную оболочку, а избавиться от неё вообще вирус никак не сможет", — подчеркнула автор работы Ольга Остроумова.

Она добавила, что вскоре в России и других странах могут появиться биологически активные добавки на основе пиперинов чёрного перца, которые будут использоваться в медицинских целях для профилактики коронавирусной инфекции.

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