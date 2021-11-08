Роспотребнадзор заявил о растущем сходстве симптомов COVID-19 и ОРВИ

У заразившихся коронавирусом всё чаще наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле", — цитирует специалиста РИА Новости.

Пшеничная отметила, что такой симптом как потеря обоняния и вкуса, ранее зачастую наблюдавшийся у заболевших COVID-19, теперь встречается реже.

Собеседница агентства рассказала, что в настоящее время в начала заболевания коронавирусом в 30-50% случаев медики фиксируют проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

По словам Пшеничной, продолжение размножения коронавируса в кишечнике возможно уже после выздоровления пациентов.

В некоторых случаях вирус обнаруживается в кишечнике даже через несколько месяцев после перенесённого заболевания.

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