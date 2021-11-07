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У россиян появляются новые симптомы при COVID-19

Здоровье

Симптом "ковидных пальцев" всё чаще начал встречаться у россиян. Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные поражения. Медики отмечают, что в их основе лежит иммунопатологическое воспаление сосудов.

У россиян появляются новые симптомы при COVID-19

"Ковидные пальцы" чаще наблюдали у детей и подростков, сейчас доля кожных поражений преобладает у старшего поколения:

  • покраснение конечностей,
  • ощущение "обморожения",
  • зуд,
  • боль,
  • отёк.

"В основе развития "ковидных пальцев", с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов", — рассказала "Известиям" заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина.

По словам Петиной, "ковидные пальцы" указывают не только на течение коронавируса, но и на то, что в организме пациента произошли серьёзные сбои в работе внутренних органов. Что может угрожать тромбозом, сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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