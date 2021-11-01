Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН и военный специалист Игорь Никулин заявил, что Америка отвечает за возникновение пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные страны, согласно которым её власти финансировали исследования об инфекции среди летучих мышей.

Как подчеркнул Никулин, новая инфекция — творение человека. Эксперт объяснил этот тезис способностью вируса изменять клетку носителя. Подобным навыком за период всей эволюции никто не обладал, пояснил специалист. Также он отметил, что об этом писали в научном СМИ Nature.

"Виноваты создатели, а создатели — это американцы. Они вынуждены были перенести свои исследования в Китай, потому что Обама в 2014 году запретил проводить такие опасные эксперименты на территории США", — объяснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, подобные эксперименты проводят власти, чтобы людей в мире стало меньше и они оказались в "цифровом концлагере".

По данным Оперштаба, в России за минувшие 24 часа зафиксировали 40 402 больных коронавирусом людей. Суточная смертность оказалась ниже максимальной с начала пандемии — из-за болезни умерли 1155 человек.

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