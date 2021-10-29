Раскрыты подробности о новом штамме A.30 COVID-19

Коронавирус эволюционировал. Новый штамм COVID-19 показывает пугающую устойчивость к антителам. Это не единственное коварное свойство новой разновидности.

Как пишет Nature, вариант COVID-19 A.30 (A.VOI.V2), который был выявлен немецкими учёными несколько месяцев назад у жителей Анголы и Швеции, способен избегать иммунного ответа, опосредованного антителами.

В Геттингенском университете изучили процесс внедрения в клетки-хозяева и опосредованную антителами нейтрализацию варианта A.30. Для чистоты опыта выбрали варианты Beta (B.1.351) и Eta (B.1.525), которые впервые нашли в Африке.

Штамм Beta, который вызывает особую тревогу экспертов, показывает самый высокий уровень устойчивости к нейтрализации среди подобных штаммов SARS-CoV-2. Обнаружилось, что новый штамм легче проникает в клетки и демонстрирует поразительную устойчивость к некоторым типам антител, индуцированных вакциной против коронавируса.

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