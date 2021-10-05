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Медики назвали 7 причин, по которым надо держаться подальше от соевых продуктов

Здоровье

Несмотря на растущую популярность соевого молока и других продуктов из сои, медики не рекомендуют ими увлекаться, поскольку в них содержатся противоречивые ингредиенты, такие как каррагинан, изолят соевого белка или гидролизованный соевый белок.

Медики назвали 7 причин, по которым надо держаться подальше от соевых продуктов

Как рассказал медпортал FoodNews, соевые бобы содержат значительное количество природных токсинов или антипитательных веществ.

В чём вред сои

  • Употребление полулитра соевого молока в день может изменить менструальный цикл женщины.
  • Потребление соевых продуктов увеличивает потребность организма в витамине В12 и витамине D.
  • Гемагглютин, вещество, содержащееся в соевых бобах, способствует слипанию эритроцитов и образованию тромбов.
  • Большинство соевых бобов являются продуктами ГМО и сильно загрязнены пестицидами.
  • В соевых продуктах содержится большое количество алюминия, который токсичен для нервной системы и почек.
  • Изофлавоны сои могут усугубить существующий рак молочной железы, заставляя его расти быстрее.
  • Растительные эстрогены, содержащиеся в соевых продуктах, называемых фитоэстрогенами, могут привести к нарушению работы эндокринной системы, раку молочной железы и бесплодию у женщин.

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Соя, Соевые продукты, польза или вред
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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