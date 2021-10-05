Несмотря на растущую популярность соевого молока и других продуктов из сои, медики не рекомендуют ими увлекаться, поскольку в них содержатся противоречивые ингредиенты, такие как каррагинан, изолят соевого белка или гидролизованный соевый белок.
Как рассказал медпортал FoodNews, соевые бобы содержат значительное количество природных токсинов или антипитательных веществ.
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