О методах дожить до ста лет рассказал профессор

Профессор Кирилл Прощаев, директор научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология", объяснил, как человеку сохранить жизнь до ста лет.

С генетикой можно поспорить

Люди становятся долгожителями в результате генетической лотереи. Однако не умереть до ста лет могут помочь специальные правила. Они формируются на основе среды и образа жизни.

Спорт

Профессор порекомендовал заниматься спортом. Аэробные упражнения, вроде бега и плавания, спасут от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Благодаря силовым нагрузкам есть шанс сохранить мышечную массу. Гимнастика тай-чи, которую придумали в Китае, укрепит суставы.

Питание

Кроме того, для долгой жизни необходимо правильно питаться. Эксперт посоветовал употреблять меньше сахара и соли, а также немного недоедать. Кирилл Прощаев поделился советом с журналистами Москвы 24:

"Советую включить в рацион не менее 500 граммов в сутки свежих цветных овощей и фруктов, которые нужно употребить не менее чем в пять приёмов. Но доля овощей здесь должна преобладать над фруктами".

Также до ста лет возможно дожить, если знать, как нужно есть белок. Пятьдесят процентов получаемого организмом белка необходимо добывать из растений, то есть круп и бобов. Четверть "строительного материала" важно брать из рыбы. Оставшаяся часть — мясо.

Что говорят японцы

Ранее журналисты Pravda.Ru рассказывали японские секреты долгой жизни. Например, в них входит специальная "лечебная пища", богатая необходимыми человеку элементами.

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