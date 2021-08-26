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Секреты долгожительства японцев

Здоровье

Японцы имеют самую длинную продолжительность жизни среди всех наций. И самое крепкое здоровье:

Секреты долгожительства японцев
  • более низкие показатели рака толстой кишки и легких,
  • самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний,
  • их мужчины в пять раз реже умирают от рака простаты,
  • рак груди – в четыре раза ниже, чем в среднем по миру.
  • Статистика говорит сама за себя – у японцев есть, чему поучиться.

Журналисты портала Ffood.News собрали 9 японских привычек, которые стоит перенять всем, кто хочет жить долго, оставаясь здоровым.

  • Ходьба и велосипед

Россияне предпочитают передвигаться по городу на метро, машине или в автобусе. В Японии же ходьба является распространенной формой передвижения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 98 % японских детей ежедневно ходят в школу пешком или едут на велосипеде. Это означает, что большинство японских детей ежедневно получают рекомендуемое врачами количество физической активности.

Кроме того, ежедневные прогулки пешком и на велосипеде помогают сформировать пожизненную привычку к регулярным упражнениям.

  •  Больше тофу, меньше мяса

ВОЗ недавно признала, что обработанное мясо вызывает рак. Тофу — это основной альтернативный и полезный заменитель мяса в Японии; поэтому неудивительно, что уровень заболеваемости раком в Японии ниже, чем в среднем в мире.

Тофу имеет мягкий вкус, изготовлен из соевого молока и имеет текстуру, похожую на чизкейк.

Он бывает как полножирным, так и нежирным.

Тофу богат белком, в нем низкое содержание натрия и много изофлавонов.

  • Настройте свой вкус

Японская еда больше фокусируется на ингредиентах и вкусах, чем на калориях и количестве.

Большинство японских напитков не такие уж сладкие. Используется меньше сахара, а значит, потребляется меньше калорий.

  • Очистите свое тело с помощью супа

Японцы очень любят суп, особенно суп мисо. В дополнение к низкому содержанию жира и избытку белка и изофлавонов, суп мисо - отличный способ очистить организм от радиоактивных элементов.

  • Полюбите морские водоросли
мисо-суп
мисо-суп

Здесь, как говорится, без комментариев. Японцы добавляют водоросли почти вовсе блюда:

  • они придают аромат, не добавляя калорий, и насыщают еду витаминами А и С, кальцием, минералами и йодом.
  •  Низкокалорийная лапша

Японцы потребляют лапшу с более низким содержанием калорий и крахмала, чем макаронные изделия, потребляемые на Западе.

Например, лапша Ширатаки-одна из немногих на рынке, которая не содержит калорий. Эта японская лапша тонкая, с низким содержанием углеводов.

Лапша Ширатаки имеет много потенциальных преимуществ для здоровья, включая потерю веса, снижение уровня холестерина, контроль диабета и регуляцию желудочно-кишечного тракта.

  •  Лечебная пища

Японцы потребляют пищу, которая использовалась в медицине в течение тысяч лет:

Грибы шиитаке, например, являются отличным источником витамина В2, селена, меди, цинка, витамина D и железа. Они, как известно, помогают укрепить иммунную систему, обеспечивают сердечно-сосудистую поддержку и содержат противораковые свойства.

  • Ешьте меньшими порциями
  • Готовьте дома

Никакого фаст-фуда. Кроме того, приготовление пищи дома экономит деньги и является отличным способом съесть больше цельных блюд.

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Окинава | Правила жизни 100-летнего человека
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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