Боли в спине: как их экстренно снять

Боли в спине как симптом серьезного заболевания принято считать участью пожилых людей. Это, как утверждает клиницист, невролог Артур Фадеев, в корне неверно.
По словам доктора, возрастной фактор, действительно, играет большую роль в дегенеративных процессах костно-мышечной системы, но заболевания позвоночника не обходят стороной и более молодые поколения.
О проблемах больной спины Артур Фадеев рассказал в студии программы "Точка зрения".
Читайте начало интервью:
Почему нельзя самостоятельно вылечить боль в спине
— За годы работы я заметил, что пациенты, приходящие на приём с больной спиной, знают только два диагноза — грыжа и остеохондроз, а остальные как-то проходят мимо. Тогда как на самом деле грыжа — это не частая причина боли. Явление частое, но далеко не причина.
Иногда пациенты приходят с МРТ, говорят:
"Вот, доктор, у меня на МРТ грыжа большая, таких-то размеров, и у меня из-за этого болит спина".
Приходится доказывать (а это непросто бывает сделать), что спина болит не потому, что у человека грыжа, а потому что есть другие причины.
И возникает она ненамного чаще, чем боль, которая располагается в районе ягодицы, отдающая в ногу, — так называемый синдром грушевидной мышцы, которая участвует в выпрямлении ноги.
У человека, когда он долго стоит в склоненном положении, что-то делает на грядке или поднимает, рано или поздно мышца может формировать тонус, очень сильное напряжение. Так как она крепится в районе крестца, то боли могут быть в нижней его части. И они отдают в ноги:
Обычно пациенты говорят о том, что когда ложатся на бок, ноги чуть-чуть сгибают, становится легче. Это связано с тем, что мышца расслабляется.
Грыжи мы находим если не у каждого первого, то, наверное, у каждого второго. Потому что грыжи бывают в трех стадиях: протрузии, экструзии и пролапс.
Протрузии возникают за счет того, что мы вертикально ходим, нагрузка на поясницу усиливается. А если мы еще что-то поднимаем, прыгаем, то нагрузка становится еще больше. И рано или поздно это приводит к тому, что диск начинает чуть-чуть выдавливаться в разные стороны — вверх, вниз. В зависимости от локализации мы говорим, есть проявление или нет.
Бывают вообще парадоксальные случаи. Человек приходит с грыжей в 10 мм, он даже о ней не знал, пока случайно не сделали МРТ. Размеры не имеют значения. Имеет значение только один факт — сдавливает она нервы или нет.
— А сама по себе грыжа, если не беспокоит, нет клинических проявлений, сдавливания нерва, опасна?
— Если она есть и не беспокоит, с ней можно спокойно жить. Если она не мешает, ее не надо трогать. Там обычно откладывается кальций, она становится жесткой, и на этом все заканчивается.
При решении делать операцию важен момент реабилитации, потому что если убираем грыжу, то нагрузки падают на рядом находящиеся суставы, и процесс развития дегенеративных изменений там идет быстрее.
Есть только три показания для операции:
— Частая ситуация: человек работал на огороде. Попробовал разогнуться — не смог. И стоит крючком. Что делать?
— Сначала надо снять нагрузку с поясницы. Это основа. Для этого надо просто куда-то лечь. Причем лечь в том положении, в котором удобно.
Как я сказал, что грушевидной мышце хорошо, когда ноги полусогнуты, а поясничному отделу позвоночника удобнее на боку.
Второй момент. Лекарственные препараты - это палка о двух концах. С одной стороны, очень многие дают хороший эффект.
С другой стороны, большинство из них плохо влияют на желудок. Соответственно, если у человека гастрит или язва, а он себе вкалывает любимый всеми диклофенак — одно лечит, а другое — калечит.
Поэтому про лекарственные препараты можно говорить только в том случае, если у вас есть диагноз.
Понятно, что все равно люди пьют обезболивающее. Сколько им ни говорили о том, что это плохо, все равно они будут это делать.
Важно знать ещё, что универсальных советов здесь нет и быть не может. Просто потому, что люди не врачи, и то, то помогло одному, может серьезно "шарахнуть" по другому.
- Без диагностики лечить нельзя!
- Если "вклинило", то рекомендуется снять нагрузку, если очень болит, какое-то обезболивающее выпить, приехать к врачу, чтобы он ставил диагноз и лечил.
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