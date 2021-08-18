6 здоровых продуктов которые нужно добавить в свой рацион

Когда вы едите здоровую пищу, вы помогаете улучшить свое общее состояние здоровья. Начните питаться здоровой пищей уже сегодня, включив в свой рацион больше полезных продуктов.

Зеленый чай

Не случайно японцы и китайцы, среди которых много долгожителей, любят пить зеленый чай. Он богат мощными антиоксидантами – катехинами, - которые могут помочь замедлить старение.

Научно доказано, что катехины усиливают обмен веществ и снижают уровень воспаления и кровяного давления.

Бобовые

Даже если вы не придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, попробуйте заменить мясо бобовыми: чечевица, фасоль и черноглазый горох насыщены белками, клетчаткой, витаминами и минералами, а также антиоксидантами.

Бобовые уменьшают риск диабета, воспаления и укрепляют иммунитет.

Добавьте немного бобовых в супы и салаты или смешайте их с коричневым рисом и тушеными овощами для сытного и полезного ужина.

Яйца

Добавление яиц в рацион может быть самым простым и дешевым способом увеличить потребление белка. Кроме того, яйца богаты аминокислотами и железом.

А желтки наполнены холином - питательным веществом, необходимым для здоровья мозга, содержат витамин D, который поддерживает иммунитет.

Брокколи

Брокколи — это источник питательных веществ. Она богата

магнием, который участвует в более чем 300 ферментных реакциях,

фолиевой кислотой,

витамином группы В, необходимым для поддержания гормонального здоровья,

фолатом, который поддерживает выработку серотонина, гормона, который контролирует настроение,

дофамином - гормоном “хорошего самочувствия” организма.

Брокколи снижает риск рака простаты, молочной железы, легких и кожи из-за многочисленных антиоксидантов и полезных соединений.

Орехи и семена

Пекан, миндаль и семена подсолнечника богаты полезными для сердца жирами и содержат много антиоксидантов.

Обратите внимание: орехи и семена содержат много калорий, поэтому ограничивайте потребление несколькими порциями в день.

Фрукты и овощи

Вы когда-нибудь слышали фразу “съешь радугу”? Диетологи объясняют это тем, что вы должны есть красочную пищу, если хотите придерживаться сбалансированной диеты.

Красные: помидоры, яблоки, вишни, красный болгарский перец и красная редька;

Синие или фиолетовые: черника, баклажаны и фиолетовый рис;

Белые: чеснок и цветная капуста.

Употребление большего количества фруктов и овощей-один из лучших способов увеличить потребление питательных веществ и антиоксидантов.

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