Когда вы едите здоровую пищу, вы помогаете улучшить свое общее состояние здоровья. Начните питаться здоровой пищей уже сегодня, включив в свой рацион больше полезных продуктов.
Не случайно японцы и китайцы, среди которых много долгожителей, любят пить зеленый чай. Он богат мощными антиоксидантами – катехинами, - которые могут помочь замедлить старение.
Даже если вы не придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, попробуйте заменить мясо бобовыми: чечевица, фасоль и черноглазый горох насыщены белками, клетчаткой, витаминами и минералами, а также антиоксидантами.
Добавьте немного бобовых в супы и салаты или смешайте их с коричневым рисом и тушеными овощами для сытного и полезного ужина.
Добавление яиц в рацион может быть самым простым и дешевым способом увеличить потребление белка. Кроме того, яйца богаты аминокислотами и железом.
А желтки наполнены холином - питательным веществом, необходимым для здоровья мозга, содержат витамин D, который поддерживает иммунитет.
Брокколи — это источник питательных веществ. Она богата
Брокколи снижает риск рака простаты, молочной железы, легких и кожи из-за многочисленных антиоксидантов и полезных соединений.
Пекан, миндаль и семена подсолнечника богаты полезными для сердца жирами и содержат много антиоксидантов.
Обратите внимание: орехи и семена содержат много калорий, поэтому ограничивайте потребление несколькими порциями в день.
Вы когда-нибудь слышали фразу “съешь радугу”? Диетологи объясняют это тем, что вы должны есть красочную пищу, если хотите придерживаться сбалансированной диеты.
Употребление большего количества фруктов и овощей-один из лучших способов увеличить потребление питательных веществ и антиоксидантов.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.