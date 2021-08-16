Банан чаще всего ассоциируется с детьми, обезьянами и фарсовыми комедиями. А между тем, этот фрукт очень полезен для здоровья:
- Банан богат витамином С, витамином В6, пищевыми волокнами, магнием, марганцем и калием.
- Бананы также не содержат холестерина, жира и практически не содержат натрия.
Вот некоторые научно обоснованные преимущества бананов для здоровья.
Бананы являются отличными источниками антиоксидантов. В частности, они содержат несколько типов антиоксидантов, включая дофамин и катехины.
Эти антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, снижая риск сердечных заболеваний и дегенеративных заболеваний.
Бананы богаты пищевыми волокнами пектина и устойчивым крахмалом.
Считается, что они помогают умерить уровень сахара в крови после еды и уменьшить аппетит, помогая дольше чувствовать себя сытым.
Устойчивый крахмал в бананах, попадая в толстую кишку, становится пищей для полезных бактерий в вашем кишечнике.
Во-первых, они содержат относительно мало калорий - чуть более 100 в плоде среднего размера.
Эффект наполнения от пищевых волокон пектина и стойкого крахмала, который помогает поддерживать уровень сахара в крови, также помогает вам чувствовать себя сытым гораздо дольше.
В них много легкоусвояемых углеводов и минералов. Эти фрукты обеспечивают отличное питание до, во время и после тренировки.
Кроме того, исследования показывают, что употребление бананов может помочь уменьшить болезненность, связанную с физическими упражнениями, и даже мышечные судороги.
Бананы богаты калием, который является минералом, необходимым для здоровья сердца и контроля артериального давления.
Исследования показывают, что диета, богатая калием, снижает риск сердечных заболеваний примерно на 27 %. Между тем, один банан среднего размера (118 г) содержит около 9% рекомендуемой суточной нормы калия.
Кроме того, бананы также богаты магнием, что также важно для здоровья вашего сердца.
Будучи хорошим диетическим источником калия, бананы тогда весьма полезны для поддержания здоровых почек.
В одном исследовании было отмечено, что
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