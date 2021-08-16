8 проблем со здоровьем, от которых уберегут бананы

Банан чаще всего ассоциируется с детьми, обезьянами и фарсовыми комедиями. А между тем, этот фрукт очень полезен для здоровья:

Банан богат витамином С, витамином В6, пищевыми волокнами, магнием, марганцем и калием.

Бананы также не содержат холестерина, жира и практически не содержат натрия.

Вот некоторые научно обоснованные преимущества бананов для здоровья.

Бананы содержат мощные антиоксиданты

Бананы являются отличными источниками антиоксидантов. В частности, они содержат несколько типов антиоксидантов, включая дофамин и катехины.

Эти антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, снижая риск сердечных заболеваний и дегенеративных заболеваний.

Бананы могут помочь умерить уровень сахара в крови

Бананы богаты пищевыми волокнами пектина и устойчивым крахмалом.

Считается, что они помогают умерить уровень сахара в крови после еды и уменьшить аппетит, помогая дольше чувствовать себя сытым.

Бананы могут улучшить пищеварение

Устойчивый крахмал в бананах, попадая в толстую кишку, становится пищей для полезных бактерий в вашем кишечнике.

Бананы могут помочь в потере веса

Во-первых, они содержат относительно мало калорий - чуть более 100 в плоде среднего размера.

Эффект наполнения от пищевых волокон пектина и стойкого крахмала, который помогает поддерживать уровень сахара в крови, также помогает вам чувствовать себя сытым гораздо дольше.

Бананы – идеальная еда для спортсменов

В них много легкоусвояемых углеводов и минералов. Эти фрукты обеспечивают отличное питание до, во время и после тренировки.

Кроме того, исследования показывают, что употребление бананов может помочь уменьшить болезненность, связанную с физическими упражнениями, и даже мышечные судороги.

Бананы могут поддерживать здоровье сердца

Бананы богаты калием, который является минералом, необходимым для здоровья сердца и контроля артериального давления.

Исследования показывают, что диета, богатая калием, снижает риск сердечных заболеваний примерно на 27 %. Между тем, один банан среднего размера (118 г) содержит около 9% рекомендуемой суточной нормы калия.

Кроме того, бананы также богаты магнием, что также важно для здоровья вашего сердца.

Бананы могут поддерживать здоровье почек

Будучи хорошим диетическим источником калия, бананы тогда весьма полезны для поддержания здоровых почек.

В одном исследовании было отмечено, что

женщины, которые ели бананы два-три раза в неделю, имели на 33% меньше шансов на развитие болезни почек.

те, кто ел фрукты четыре-шесть раз в неделю, имели почти на 50% меньше шансов на развитие болезни почек, чем те, кто этого не делал.

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