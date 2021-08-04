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Специалист: коронавирус у беременных женщин развивается чаще и опаснее

Здоровье

Число заболеваний среди беременных женщин увеличилось в третью волну пандемии. У этой группы "ковид" прогрессирует быстрее, чем у остальных людей. Об этом Телеканалу "360" рассказал главврач роддома в Балашихе.

Специалист: коронавирус у беременных женщин развивается чаще и опаснее

Наталья Алимова напомнила, что дети и беременные женщины практически не болели в первую волну. У единичных случаев "ковид" протекал без серьёзных последствий.

Сейчас же инфекция у беременных женщин протекает слишком быстро. Один день всё кажется стабильным, на другой день больная попадает в реанимацию.

Наталья Алимова сообщила о случае, когда ночью приехала женщина на 34-й неделе беременности. Будущая мама истекала кровью, поэтому её не могли отправить в нужный роддом, по пути был риск потерять ребёнка и погибнуть. Главврач рассказала:

"Мобилизация всех докторов и высокая доля ответственности, которая присутствует у каждого, позволила нам в экстренном порядке развернуть операционную. Все закончилось благополучно".

Ранее Минздрав России советовал женщинам из группы риска вакцинироваться с 22-х недель беременности. Рекомендация относится к людям, у которых есть:

  • ожирение,
  • хронические заболевания лёгких,
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • сахарный диабет,
  • болезни почек и печени.

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Беременность - COVID-19 - Вакцина
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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