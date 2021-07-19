Широко распространено мнение о том, что для того, чтобы не допустить развитие аллергии у ребёнка, дома не следует заводить кошек, собак и других питомцев.
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял этот популярный миф. Специалист отметил, что для детей очень важно общение с животными.
"Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!" — написал Мясников на своей странице в Instagram.
Есть огромное количество исследований, которые это доказывают, добавил он.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.