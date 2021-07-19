Мясников: "Общение с домашними животными защитит детей от аллергии"

Широко распространено мнение о том, что для того, чтобы не допустить развитие аллергии у ребёнка, дома не следует заводить кошек, собак и других питомцев.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял этот популярный миф. Специалист отметил, что для детей очень важно общение с животными.

"Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!" — написал Мясников на своей странице в Instagram.

Есть огромное количество исследований, которые это доказывают, добавил он.

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