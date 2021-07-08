Доктор Мясников высмеял запрет на секс после прививки от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников высмеял рекомендации некоторых медиков не мочить место инъекции после вакцинации, не употреблять алкоголь, не курить и воздерживаться от интимной близости.

Последняя рекомендация объясняется тем, что секс — физическая нагрузка для организма.

Но все эти советы Мясников ответил старым советским анекдотом.

"- Иванов, если партия прикажет — курить бросишь!

— Брошу!

— А пить?

— И пить брошу!

— Ну а скажет партия: с бабами прекрати, прекратишь?!

— С бабами… Ну прикажет — прекращу!

— А жизнь за Партию отдашь?

— Конечно! Кому такая жизнь нужна?"

По словам Мясникова, у курения долговременные последствия для привитых, и никаких резких ухудшения после вакцинации не будет. От употребления алкогольных напитков, действительно, лучше отказаться. Единственное, можно себе позволит бокал вина.

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