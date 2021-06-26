Для кого жара особенно опасна, напомнила главный терапевт Минздрава РФ

Снижение работоспособности, головная боль и раздражительность являются первыми признаками того, что организм перегрелся и нуждается в немедленном охлаждении.

Длительное пребывание на солнце чревато перегревом, который даст о себе знать учащённым пульсом, расширением вен и нарушением кровоснабжения внутренних органов. Такие изменения в состоянии организма могут вызвать сердечную и венозную недостаточность, ишемию, тромбозы, пишет "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на пресс-службу центра терапии и профилактической медицины.

"Жара особенно опасна для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Солнце также представляет опасность для людей с очень светлой кожей. Они генетически лишены защиты от ультрафиолетового излучения", — напомнила главный терапевт России Оксана Драпкина.

Светлокожим людям вообще не советуют загорать. У них особенно повышен риск развития онкологических заболеваний из-за солнечных ожогов, пояснила врач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.