Диетолог рассказала, какие напитки пить во время диеты

Широко распространено мнение, что для людей, желающих сбросить лишние килограммы, самый полезный напиток, это вода.

О том, какую воду лучше пить, в интервью "Радио 1" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, на диете не стоит употреблять газированную воду, так как она не способствует тому, чтобы организм получил достаточное количество жидкости. А роль воды в том, чтобы ускорить обменные процессы.

"Поскольку мы худеем, у нас вымываются токсины и образуется большое количество продуктов распада, чтобы они были выведены из организма, тоже нужна вода. В этом случае нецелесообразно пить газированную воду", — пояснила Соломатина.

Также не стоит увлекаться минеральной водой.

На набор веса не влияют зелёный чай, кофе, смузи, овощные соки.

"Можно пить морсы из ягод. Квас можно пить, но только самодельный, а не покупной. Можно пить кисломолочные напитки несильной жирности", — заключила врач.

Что касается воды из-под крана, то важно её качество.

Лучше пить тёплую воду, так как она быстрее подавляет чувство жажды, но при похудении важно, чтобы вода помогала переваривать пищу.

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