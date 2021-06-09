EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Подмосковья станут свидетелями редкого солнечного затмения
Лев Лещенко сравнил звёзд шоу-бизнеса с "недоразвитыми эмбрионами"
В Москве скончался внук легендарных товарища Артёма и Долорес Ибаррури
Синоптик предупредила об аномальном холоде в некоторых регионах России
Автоэксперт поддержал идею снижения скорости авто в городах
Кофе, ягоды и вино: какие продукты окрашивает зубную эмаль
Германия: "Северный поток-2" возможен только с транзитом газа через Украину
Победители конкурса PROбренд-2021 будут названы 30 июня
Медведев заявил, что "Единая Россия" будет вечной

Диетолог рассказала, какие напитки пить во время диеты

Здоровье

Широко распространено мнение, что для людей, желающих сбросить лишние килограммы, самый полезный напиток, это вода.

Диетолог рассказала, какие напитки пить во время диеты

О том, какую воду лучше пить, в интервью "Радио 1" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, на диете не стоит употреблять газированную воду, так как она не способствует тому, чтобы организм получил достаточное количество жидкости. А роль воды в том, чтобы ускорить обменные процессы.

"Поскольку мы худеем, у нас вымываются токсины и образуется большое количество продуктов распада, чтобы они были выведены из организма, тоже нужна вода. В этом случае нецелесообразно пить газированную воду", — пояснила Соломатина.

Также не стоит увлекаться минеральной водой.

На набор веса не влияют зелёный чай, кофе, смузи, овощные соки.

"Можно пить морсы из ягод. Квас можно пить, но только самодельный, а не покупной. Можно пить кисломолочные напитки несильной жирности", — заключила врач.

Что касается воды из-под крана, то важно её качество.

Лучше пить тёплую воду, так как она быстрее подавляет чувство жажды, но при похудении важно, чтобы вода помогала переваривать пищу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

5 простых напитков, которые помогут при похудении
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
На Украине согласовали внешнеполитическую стратегию: от России хотят денег
Жители Подмосковья станут свидетелями редкого солнечного затмения
Гидраденит: что это такое, причины возникновения заболевания
К употреблению малины нужно относиться с осторожностью
Лев Лещенко сравнил звёзд шоу-бизнеса с "недоразвитыми эмбрионами"
В Москве скончался внук легендарных товарища Артёма и Долорес Ибаррури
Токсины в организме: шесть признаков
Синоптик предупредила об аномальном холоде в некоторых регионах России
Батл: магазинное молоко против домашнего - кто победил
Академик РАЕН: взрыв шаровой молнии на два порядка мощнее, чем у тринитротолуола
Популярное
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.

Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Цветы и растения
Горчица - зеленый спасатель огорода
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Мир. Новости мира
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников