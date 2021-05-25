Учёные назвали предельную продолжительность человеческой жизни

Учёным, занимающимся проблемами старения человеческого организма, хорошо известно, что биологический возраст человека часто не совпадает с хронологическим.

Определить биологический возраст человека помогают предикторы старения — специальные маркеры. Это довольно сложный анализ. Международная группа учёных (РФ, Сингапур, США) под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложила новый метод, определяющий биологический возраст по анализу крови. Комплексный показатель, дающий представление о скорости старения организма, назвали DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).

В результате проведённых исследований учёные выяснили, что главным показателем теоретически возможной продолжительности жизни человека является даже не биологический возраст его организма, а способность этого организма восстанавливаться после полученного стресса. Согласно полученным данным, человек полностью утрачивает способность к восстановлению в диапазоне 120 — 150 лет, и тогда любое отклонение от привычного состояния организма приводит к смерти.

"Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека", — цитирует Петра Федичева РИА Новости.

По мнению учёных, этим объясняется, почему при всех достижениях науки и медицины растёт лишь средняя продолжительность жизни, а максимальная — остаётся неизменной.

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