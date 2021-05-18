Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару

Чем старше возраст и выше температура окружающего воздуха, тем больше риск образования тромбов, объяснил сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Это происходит из-за того, что в жару повышается вязкость крови. Люди старше 40 лет подвергаются повышенному риску образования тромбов, потому что в этом возрасте уже, как правило, в организме происходят атеросклеротические изменения. Как снизить риски, рассказал Владимир Хорошев в беседе с RT.

"В подобное время стоит употреблять должное количество жидкости. Не газированных напитков, а именно жидкости — чистой питьевой воды. Если нет воды, можно пить чай, но прохладный и разбавленный… Но лучше, конечно, пить чистую питьевую воду. При температуре выше +22…+25 °С человек должен употреблять не менее 2,5 литров", — сказал врач.

Также в жаркие дни следует носить одежду из натуральных, дышащих тканей — льна или хлопка. Синтетических материалов лучше избегать. Не стоит пренебрегать головным убором, однако шляпа или панама также должна быть "дышащей", пояснил специалист.

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