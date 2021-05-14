Врачи назвали пять нездоровых продуктов, которых следует избегать всем

Нездоровая пища богата калориями, солью и сахаром, но бедна питательными веществами. Впрочем, её воздействие на организм не ограничивается "пустыми калориями".

Нездоровая пища имеет привлекательный вид, аппетитный запах и приятный вкус. Она специально изготавливается так, чтобы хотелось съесть её снова и снова. Так возникает пищевая зависимость. Регулярное употребление такой еды оказывает негативное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе, но это действие начинается в тот самый момент, когда она оказывается во рту. Специалисты рассказали, как влияют на организм пять нездоровых продуктов.

Картофельные чипсы

Этот крахмалистый продукт готовится при высокой температуре, в результате образуется канцероген — акриламид. Кроме того, чипсы буквально высасывают влагу из организма из-за большого количества соли. Итог — повышается давление, почки работают с усиленной нагрузкой.

Шоколад

Вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, по типу "качелей". Также может вызвать расстройство желудка и трудности с перевариванием пищи.

Это не относится к тёмному шоколаду, который полон антиоксидантов и питательных веществ, полезных для мозга.

Кукурузные хлопья

В отличие от цельнозерновых злаков, в них мало клетчатки и питательных веществ, зато может быть много соли и сахара. В целом они просто "проходят сквозь организм", не принося ему особой пользы.

Энергетические напитки

Содержащаяся в них кислота разъедает зубную эмаль, кофеин учащает сердцебиение и повышает кровяное давление, а уровень сахара взлетает буквально до небес. Когда стимулирующее действие заканчивается, ему на смену приходят вялость, раздражительность, головные боли.

Мороженое

В мороженом много сахара и жира. Организму потребуется время, чтобы переварить такой продукт, при том что уровень сахара повысится, а жир может отложиться "про запас". Если же вы никак не в силах отказаться от этого лакомства — выбирайте нежирное мороженое.

В целом, вместо перечисленных продуктов лучше выбирать насыщенные ценными питательными веществами продукты для перекусов — фрукты и овощи, советует портал Food. News.

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