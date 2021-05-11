Какие симптомы COVID-19 повышают риск смерти в шесть раз, выяснили учёные

Осложнения, с которыми сталкиваются более 80% переболевших COVID-19, делают неопределёнными перспективы полного выздоровления и повышают риск смерти.

Международный консорциум по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID) провёл крупнейшее на данный момент когортное исследование неврологических проявлений COVID-19. Данные для исследования предоставили 133 лечебных организации из 13 стран на четырёх континентах.

Проанализировав полученную информацию, учёные пришли к выводу, что у 82% госпитализированных с диагнозом COVID-19 пациентов развиваются осложнения неврологического характера: острая энцефалопатия (49%), головная боль (37%), аносмия (26%), кома (17%), инсульт (6%). Также у пациентов часто отмечалось изменённое состояние сознания.

На основании имеющихся данных было установлено, что имеющееся у пациента неврологическое состояние любого типа в два раза повышает риск возникновения неврологических осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. А эти осложнения, в свою очередь, в шесть раз увеличивают риск смерти пациента. Кроме того, врачи отметили, что реабилитация таких пациентов, перенесших COVID-19, проходит значительно сложней, а перспективы их полного выздоровления остаются неясными, сообщается в статье, опубликованной в JAMA Network Open.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.