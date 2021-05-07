Невролог раскрыл причины холодных рук

Основная причина холодных рук — это спазм сосудов, заявил в интервью "Звезде" врач-невролог Павел Хорошев. А вот спазм может быть вызван или реакцией на низкие температуры, или болезнью Рейно.

"Холодные руки — это спазм сосудов. Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно", — пояснил специалист.

Также холодные руки могут быть проявлением реакции на те или иные препараты, а также на снижение показателей давления.

Снижение давления организм воспринимает как серьёзную потерю крови, поэтому он пытается ограничить приток крови в сосуды, что и приводит к похолоданию рук.

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