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Вирусолог Альтштейн высказался о лечении COVID-19 иссык-кульским корнем

Здоровье » Здравоохранение

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев рассказал об эффективности иссык-кульского корня в лечении коронавирусной инфекции. По его словам, у пациентов, которым врачи под свою ответственность давали отвар, улучшилось состояние.

Вирусолог Альтштейн высказался о лечении COVID-19 иссык-кульским корнем

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу "360" прокомментировал данное заявление.

Эксперт отметил, что об эффективности того или иного средства можно говорить только после проведения клинических испытаний. Известно, что существует огромное количество народных средств для лечения самых разных болезней. Однако далеко не все из них были изучены.

"У нас сколько угодно есть средств, которые можно применять. Если у врачей есть надежда, что может помогать, то пусть испытают. Пока не испытано, не о чем говорить", — пояснил Альтштейн.

Раньше иссык-кульский корень использовали при лечении бронхита и пневмонии. Настой можно употреблять только в горячем виде, чтобы вывести из него ядовитые вещества.

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