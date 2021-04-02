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Врач объяснила, почему дети должны болеть в детсадовском возрасте

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач Элеонора Белан в интервью изданию "Волгоградская Правда" объяснила, почему дети часто болеют и что нужно делать для укрепления иммунитета.

Врач объяснила, почему дети должны болеть в детсадовском возрасте

По словам специалиста, желательно, чтобы организм ребёнка прошёл тренировку иммунитета до школьного возраста, иначе есть риск, что период детских болезней выпадет на время обучения в школе, что приведёт к отставанию в учёбе.

Иммунитет начинает тренироваться с самого рождения ребёнка. Чужеродные продукты попадают в организм малыша с грудным молоком. К шести месяцам ребёнок сталкивается с различными элементами, поступающими с прикормом. Нужно разрешать ему нюхать цветы, гладить животных, так как при этом организм получает аллергены и начинает привыкать к ним.

Также не стоит лишать малыша детского сада из-за частых болезней. Организму необходимо пройти через этот период. Для формирования крепкого иммунитета у ребёнка должны быть полноценное питание и качественный сон.

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Ребёнок часто болеет? Как быстро поднять иммунитет. Укрепление иммунитета советы врача.
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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